Un nuovo ecosistema sulle isole di plastica degli oceani?

Un ecosistema sta nascendo sulle gigantesche isole di plastica degli oceani. È quanto afferma in un articolo recentemente comparso su “Nature Ecology and Evolution” un team di ricerca internazionale. Gli esperti hanno prelevato e analizzato dei campioni di materiale dalla superficie di alcune isole, rilevando la presenza di anemoni di mare e briozoi nel 70% dei 105 oggetti messi sotto la lente di ingrandimento. Non è tutto: quantità e qualità faunistica superano di gran lunga quelle generalmente osservate in mare aperto.