Un nuovo fiocco azzurro in Repubblica Ceca

Nel giro di un anno nel parco safari ceco “Dvur Kralove” sono nati ben tre rinoceronti neri orientali, un evento unico nel suo genere. L’ultimo nato, pochi giorni fa, è un maschio di ben 36 chilogrammi. L’evento è un ottima notizia per la conservazione di questa specie, se si considera che negli ultimi 2 mesi sono sei in tutto i cuccioli nati in cattività, di cui tre nel parco ceco. Il loro numero in natura è molto basso a causa del bracconaggio, e il rinoceronte nero orientale è classificato come “criticamente minacciato”.