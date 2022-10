Un nuovo museo dedicato all'arte NFT

Beeple, tra i più importanti artisti digitali statunitensi, al secolo Mike Winkelmann, ha recentemente annunciato di aver avviato un progetto di costruzione di un museo dell'arte on chain. La struttura, in parte adibita a studio ed in parte all’allestimento di mostre temporanee, avrà sede a Charleston, nella Carolina del Sud. Tra i motivi che hanno indotto l’artista a compiere il grande passo, la volontà di assistere molti giovani emergenti e colleghi in difficoltà per la lunga depressione dei mercati cripto, che ha ridotto drasticamente la domanda di NFT.