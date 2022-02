Un nuovo portale per l’Università LUMSA: Mashfrog Group si aggiudica il progetto

Il Team Digital di Mashfrog si occuperà del restyling grafico e strutturale del sito web istituzionale dell’Ateneo romano

Roma 18/02/2022. Mashfrog Group – one company internazionale, specializzata nei diversi ambiti del business digitale – si è aggiudicata il prestigioso progetto di restyling grafico e re-engineering strutturale del sito web istituzionale dell’Università LUMSA (www.lumsa.it), storico ateneo romano con sedi anche a Palermo e Taranto che offre corsi di laurea, master e dottorati di ricerca in area umanistica, economica, psicologica, giuridica e sociale.

“Sarà un progetto molto stimolante, nel quale verranno sperimentate e sviluppate idee innovative. Siamo molto soddisfatti di aver ricevuto questo incarico, che sarà affidato ad un team di professionisti altamente specializzato che ha già contribuito ai progetti realizzati per Campus Biomedico e Luiss” ha spiegato Fabio Dellutri, Sales & Account Manager Director Digital Area di Mashfrog Group. “Per lo sviluppo del portale verrà realizzata un’architettura completamente headless, modulare, sicura e scalabile, che permetterà non solo di organizzare e migliorare le funzionalità già esistenti sul portale, ma anche di inserirne delle nuove in modo da creare un sito in grado di supportare l’Ateneo in tutte le sue comunicazioni interne ed esterne.”

“Formazione di alto livello, ricerca di qualità, innovazione e professionalità. Non si tratta di concetti astratti ma di elementi chiave – per Pietro Briganò, Responsabile dell’Area Comunicazione dell’Università LUMSA – che da sempre contraddistinguono il nostro Ateneo, il nostro modo di ‘fare università’, che vogliamo riproporre attraverso questo progetto. E la collaborazione con Mashfrog Group si muove proprio in questa direzione. Il nuovo portale dell’Università LUMSA si inserisce infatti in un lungo processo strategico che nel corso degli anni ci ha portato, attraverso il web, i social media e il marketing, e nel prossimo futuro anche con una nuova app per iOS e Android, a ridefinire la percezione dell’Ateneo avvicinandola alla realtà dei fatti, quella di un’istituzione forte della sua lunga storia ma altrettanto in grado di rispondere, e perché no, anticipare, le sfide del futuro”.

Verso un portale più performante, usabile, accessibile e dinamico

La riprogettazione del sito web dell’Università LUMSA punta a rendere più efficace ed immediata la comunicazione dei servizi offerti e garantire una più facile navigazione da parte degli utenti. Il progetto, assegnato al Team Digital di Mashfrog Group, sarà guidato da una pluralità di fattori – dalle necessità della committenza, ai risultati di processi di analisi e ricerca preliminari, dalla declinazione customizzata di best practices alle lessons learned provenienti dall’esperienza condivisa di cliente e fornitore – e dall’obiettivo fondamentale di creare un ecosistema digitale performante, usabile, accessibile e pronto per supportare le scelte comunicative attuali e future dell’Ateneo.

Il portale dell’Università romana, infatti, rappresenta un polo comunicativo e gestionale indispensabile per amministrativi e docenti, compagno di viaggio digitale per studenti iscritti, portale informativo imprescindibile per studenti prospect e, non ultimo, strumento di marketing e brand awareness per gli organi direttivi. Per questo, il sito web dell’Ateneo è stato concepito come un organismo dinamico, capace di adattarsi a esigenze differenti in periodi diversi dell’anno accademico.

Al lavoro sul progetto un team di esperti con un approccio metodologico collaudato

Forte dell’esperienza pluriennale nella progettazione e nella realizzazione di portali e app per la gestione e la comunicazione di servizi in ambito education (Bocconi, Università Campus Bio-Medico, Luiss, WWF One

Planet School, Campus Crédit Agricole), Mashfrog ha affidato il progetto ad un team eterogeneo e fortemente referenziato, con esperienza sia in ambito front-end che back-end per supportare lo sviluppo con elevati elementi di livello tecnico, sia sullo stack architetturale proposto che sulle integrazioni con sistemi esterni in uso in ambito education.

I lavori saranno gestiti seguendo le metodologie AGILE e SCRUM, con un alto coinvolgimento del committente, adottando un approccio fortemente orientato al co-design e allo usability-accessibility testing. I progetti nell’ambito dell’Higher Education – in cui convergono spinte di tipo accademico, manageriale, gestionale e comunicativo – sono particolarmente adatti all’utilizzo di un approccio di design ibrido tra Service Design e Design Thinking che Mashfrog ha più volte sperimentato con successo.

