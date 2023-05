Sono tante le persone ad avere paura dell’anestesia. Tra queste ci sono i bambini e non sempre è semplice prepararli a un intervento. Così un'infermiera e ricercatrice americana ha deciso di inventarsi un modo per aiutarli: ha creato un videogioco molto semplice per il controllo del respiro, che rende l’insieme delle operazioni molto meno stressante per i bimbi. Il gioco consente ai piccoli pazienti di familiarizzare con la respirazione attraverso la maschera, trasformandola in un controller.