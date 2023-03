Esplorare la superficie di Marte, solcata da crateri, massi e vulcani, rappresenta una grande sfida per gli ingegneri aerospaziali di tutto il mondo. Gli esperti della Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA), in Cina, propongono una soluzione innovativa. Si tratta di un robot a forma di lucertola in grado di muoversi strisciando su ogni tipo di terreno. Il dispositivo è costituito da un materiale in resina e può essere realizzato in serie grazie alla tecnologia della stampa 3D.