Un sapiente gioco di luce, volumi e prospettive privilegia l’outdoor in una residenza moderna immersa nella campagna.Le aperture panoramiche sono Oknoplast

Milano, 16 marzo 2023 - Immersa nella campagna lodigiana, Villa Brando non è solo una residenza moderna dotata di tutti i comfort, ma rappresenta altresì un modo di vivere al passo con le evoluzioni tecnologiche contemporanee.

L'immobile è una composizione di semplici volumi scavati da logge e porticati che consentono la piena fruizione dello spazio esterno.

Il progetto porta la firma di Alma Design, Studio di Architettura di Lodi che si è occupato della progettazione di tutti gli ambienti, prestando grande attenzione a preservare la massima permeabilità tra interior e outdoor, secondo la volontà iniziale del committente: poter godere della visuale del giardino e della piscina da tutti gli ambienti che vi si affacciano, senza alcun ostacolo fisico o visivo.

Nello sviluppo del progetto, gli architetti hanno privilegiato la scelta dei materiali così come dei corpi illuminanti che potessero valorizzare, anche all’imbrunire, l'aspetto monolitico dell'immobile, enfatizzandone gli elementi compositivi.

In questo contesto di fluidità degli spazi dove sono state previste molte aperture verso l’esterno, i serramenti Oknoplast Prolux Evolution e gli scorrevoli HST - entrambi in PVC - hanno l’obiettivo di facilitare il passaggio indoor/outdoor e, allo stesso tempo, disegnare i prospetti con le loro geometrie decise.

Negli ambienti principali come il living room e le camere è stato utilizzato lo scorrevole HST di Oknoplast, pensato proprio per abbattere completamente le barriere architettoniche e creare un effetto panoramico, di reale continuità tra gli spazi. Nonostante le grandi ampiezze, che possono raggiungere i 6 mt di superficie vetrata con apertura a 2 o 4 ante, il serramento si distingue per parametri di isolamento sorprendenti (Uw fino a 0.77 W/m2K) e la sua movimentazione risulta comunque leggera e fluida, adatta a tutti.

Per massimizzare la luce naturale le soluzioni scorrevoli sono state intervallate da serramenti a battente. In quest’ultimo caso la scelta dei progettisti è ricaduta sulla finestra Prolux Evolution che, con la sua silhouette lineare e minimal, è concepita proprio per ottimizzare la luminosità in casa: il profilo snello e il nodo centrale ridotto permettono di guadagnare preziosa superficie vetrata e supportare una vetrocamera più ampia, realizzata con vetri extra-light a elevata trasparenza. In questo modo Prolux Evolution riesce a garantire una luminosità fino al 22% superiore rispetto a una tradizionale finestra in PVC, senza tralasciare performance eccellenti dal punto di vista dell’isolamento termico e acustico (Uw fino a 0,8 W/m2K con triplo vetro). Il design brevettato, compatto e perfettamente squadrato della finestra, si inserisce con armonia in un contesto contemporaneo caratterizzato dalle linee marcate dell’arredamento.

Dal punto di vista cromatico, in tutta la casa prevalgono le tonalità sobrie del bianco e del grigio. Il colore di tutti i serramenti è, invece, l’antracite, scelto affinchè potesse risaltare sul contesto neutro e incorniciare la vista sul giardino esterno.

PER INFORMAZIONI OKNOPLAST

T. 0549 905424

oknoplast.it