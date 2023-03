Un soggiorno degno del fantasma dell’Opera

Per celebrare il ritorno in scena de Il fantasma dell’Opera in 15 Paesi nel 2023, tra cui un gran finale a Broadway, l'Opéra Garnier di Parigi aprirà le porte per un soggiorno speciale all’interno del Palco d'Onore, uno dei luoghi più esclusivi del teatro, che accoglierà gli ospiti che vorranno pernottarvi. Il palco è stato trasformato, infatti, in una maestosa camera da letto, dove si potrà godere di un’esperienza degna dei misteri e dello splendore architettonico del palazzo. Potranno esplorare l'iconico edificio e visitare il vero lago sotterraneo, dimora del Fantasma, descritto nel romanzo e nel celeberrimo musical. Sponsor dell'iniziativa, Airbnb.