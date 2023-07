Un sorso dopo l’altro, alla scoperta del Friuli

“Vi porto in Friuli, la mia regione. Facciamo un tour…di vino in vino. Otto tappe, otto etichette friulane.” La nostra guida è Elena Brovedani, giovane sommelier del Laite di Sappada, il ristorante della sua famiglia, una stella Michelin.

“Ho scelto otto aziende che conosco molto bene - spiega Elena - alcune addirittura da quando ero piccola, dai tempi di mio padre che ora non c'è più e di cui ho raccolto il testimone. Produttori straordinari di cui ho visitato le cantine e i vigneti e di cui ho assaggiato i vini nel corso del tempo, una vendemmia dopo l’altra. In Friuli ci sono anche grandi aziende vinicole che apprezzo moltissimo, se non le ho inserite in questa selezione è perché ho preferito portarvi alla scoperta di cantine più piccole e meno famose che magari non conoscete ancora”.

Scopri tutti i consigli di Elena Brovedani sui vini friulani su Vendemmie.

Adnkronos - Vendemmie