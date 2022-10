Le voci di corridoio e le ultime scelte in materia pubblicitaria di BMW, celebre costruttore di automobili con sede a Monaco di Baviera, in Germania, fanno supporre una meticolosa e graduale preparazione allo sbarco nel Web3. La nuova iX1, il suv 100% elettrico scelto dal marchio per rispondere alla sfida della transizione energetica, infatti, dovrebbe essere disponibile in anteprima nel metaverso, accompagnato da inedite esperienze a disposizione degli utenti, tra cui una collezione NFT a tema.