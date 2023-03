Una Bergamo illuminata accoglie i capolavori dell’arte contemporanea

Nell’ambito delle celebrazioni per “Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023”, inaugura oggi a Brescia la “Festa delle Luci A2A”, il grande evento che illumina la città di Bergamo fino al 19 febbraio. Ad accompagnare i visitatori lungo il suggestivo itinerario che si snoda attraverso la Città Alta- il centro storico-, le opere di 17 importanti artisti italiani e stranieri, come Marco Lodola e Chila Kumari Burman. L’evento è organizzato dal Comune, in collaborazione con la Fondazione Brescia Musei.