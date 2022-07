Una campagna di categoria per promuovere consumo birra in socialità italiani

In occasione della conferenza stampa, AssoBirra ha lanciato la nuova campagna creativa, sviluppata su diversi touch-point di comunicazione per supportare la categoria, raccontando diverse occasioni di consumo e ponendo la birra al centro di diversi momenti di socialità delle persone. Il pay-off: ‘Birra, il gusto che sta bene con tutto’ presenta la birra come la bevanda da pasto per eccellenza dal gusto inconfondibile che esalta, non solo i sapori ma anche i momenti della vita, da vivere in compagnia.

“Non ci sono - commenta Alfredo Pratolongo, presidente di AssoBirra - molte altre bevande che possono dire ‘sta bene con tutto’, la birra ha un gusto che non prevarica alcun sapore ma il riferimento va oltre la cucina, e richiama il piacere di stare insieme delle persone. Siamo felici di presentare questa campagna in questo momento storico, a rimarcare la volontà di crescere nonostante l’incertezza, e che rientra in una più ampia strategia associativa che fra gli obiettivi ha anche quello di migliorare la cultura della birra in Italia”.

“Con questa campagna di categoria - spiega - vogliamo raccontare le birre da prospettive diverse e sottolineare la voglia di gratificazione, di nuove esperienze e di momenti di consumo, all’insegna della socialità, a casa e fuori casa. Gli italiani hanno coltivato una grande attenzione al benessere e a uno stile di vita bilanciato e questo negli ultimi 20 anni ha permesso alla birra di diventare la birra una bevanda naturale da pasto in Italia”.