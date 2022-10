Una cartolina dedicata alla 53° Giornata Mondiale della Posta

In collaborazione con TGPoste.poste.it

Poste Italiane in occasione della Giornata Mondiale della Posta ha realizzato una cartolina filatelica che richiama l’attenzione per l’ambiente, tema particolarmente sensibile dato il periodo di crisi energetica.

La giornata è stata istituita nel 1969 dall’Unione Postale Universale (UPU), agenzia delle Nazioni Unite per il settore postale, e celebrata in tutto il mondo. Il compito dell’UPU, costituita nel 1874, è infatti quello di assicurare gli scambi postali, finanziari ed elettronici a livello internazionale, per i 192 Paesi membri, come in un unico territorio. La Giornata Mondiale della Posta è un’occasione significativa per promuovere il ruolo che il servizio postale svolge nella vita quotidiana di ogni persona e di ogni azienda.