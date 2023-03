Una composizione speciale per l'incoronazione di re Carlo III

Andrew Lloyd Webber, famoso compositore inglese e autore di musical di grandissimo successo, scriverà un brano per l'incoronazione di re Carlo III. Il suo pezzo verrà eseguito in pubblico per la prima volta durante la cerimonia prevista all'abbazia di Westminster il 6 maggio prossimo, insieme ad altri 11 brani commissionati dal monarca inglese, che saranno diretti da Sir Antonio Pappano. Da parte di Webber per ora un'unica anticipazione: il suo inno musicale rifletterà “la gioiosa occasione” della giornata e sarà ispirato da un salmo della Bibbia.