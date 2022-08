Una comunicazione efficace ed etica per combattere gli abusivi della nutrizione? Da oggi è possibile, grazie a DieTITAN

Milano, 9 agosto 2022. Il mondo dei professionisti della nutrizione (composto da nutrizionisti, dietisti e dietologi) è gravato da importanti carenze e limitazioni dal punto di vista della comunicazione, con logiche conseguenze in termini di acquisizione dei pazienti. DieTITAN è il progetto che nasce per dare una risposta concreta a questa criticità di settore, proponendo percorsi formativi, nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale, che permettono al professionista di comunicarsi sfruttando tutti gli strumenti gratuiti che il web ci mette a disposizione.

DieTITAN è una community che ha l’obiettivo di aiutare il professionista della nutrizione a connettersi efficacemente con il potenziale paziente alla ricerca di una soluzione al suo problema.

Un approccio comunicativo studiato per aiutare il professionista nel farsi trovare facilmente dai pazienti (che altrimenti finirebbero nelle mani di abusivi indegni di occuparsi della salute delle persone) “pubblicizzandosi” in modo etico, professionale e nel rispetto dei paletti imposti dall’ordine.

Rappresenta quindi uno strumento valido ed efficace, per la gestione di una problematica che da anni ormai interessa il settore della nutrizione: gli abusivi e le soluzioni cosiddette “alternative”.

Il settore della nutrizione è infatti sempre più popolato da figure che, pur non disponendo di adeguate competenze e abilitazioni, si cimentano in consigli e soluzioni nutrizionali. Queste figure abusive, si muovono liberamente in una sorta di “zona grigia”, non adeguatamente regolamentata, che permette loro di agire indisturbati e di diffondere disinformazione e pericolosi “consigli alimentari”.

Di questa articolata platea fanno parte personal trainer, venditori di pasti sostitutivi, influencer e supposti esperti che non dispongono dei requisiti per svolgere la professione. In poche parole: persone indegne di occuparsi della salute delle persone. Ma che lo fanno comunque nel loro esclusivo interesse personale, mettendo in serio pericolo la salute e la vita delle persone con cui entrano in contatto facilmente, perché loro si pubblicizzano, al contrario dei veri professionisti della salute.

Il fondatore di DieTITAN, Pier Luigi Palombi, insieme al suo più stretto collaboratore Daniele Cortesi, con questo progetto dichiara guerra a chiunque, non abilitato, provi ad intercettare le esigenze di persone in difficoltà, tentando di propinargli soluzioni alternative, dannose, a volte fatali per la loro salute.

Come? Fornendo supporto ai veri professionisti, in difficoltà nell’acquisizione di nuovi pazienti: attraverso la corretta informazione, che aiuta nel difficile compito di essere raggiunti e riconosciuti come professionisti abilitati alla professione e, al tempo stesso, permette di intercettare tutte quelle persone che, altrimenti, rischierebbero di finire nelle mani di figure come minimo non qualificate, se non abusive a tutti gli effetti. Con tutti i rischi per la salute delle persone a questo connessi.

L’Academy DieTITAN assicura percorsi di formazione che insegnano al professionista come comunicare eticamente e in modo efficace la propria professionalità, così da tornare ad essere riconosciuti come l’unica soluzione sicura, aiutando le persone attraverso la scienza.

Tutto questo nonostante gli stringenti paletti imposti dagli Ordini di riferimento, che limitano la libertà comunicativa, e gli strumenti, che il professionista può utilizzare a reciproco vantaggio (proprio, e dei pazienti).

DieTITAN è diventato nel tempo, quindi, un mezzo efficace per proteggere la categoria, e la salute delle persone, contrastando il dilagante fenomeno dell’abusivismo professionale.

Attualmente DieTITAN è un progetto che conta:

· il libro “DIE-Tology: il sistema per impedire che abusivi senza una laurea, guru improvvisati e competitor scorretti continuino a rubarti clienti da sotto il naso ”, in vendita sul sito DieTITAN e con 130 recensioni verificate (media di valutazione 5 stelle su Amazon);

· circa 50 casi studio;

· oltre 100 video testimonianze positive;

· più di 500 testimonianze positive scritte.

Dal fondatore Pier Luigi Palombi:

“se riesco ad aiutare 500 dottori che a loro volta riescono ad aiutare 500 pazienti, 250.000 pazienti si saranno rivolti alla scienza e non all’abusivo o all’influencer di turno.

Il tuo regalo per iniziare ora a comunicarti in modo etico, pratico ed efficace

In regalo per te il manuale gratuito di avvio rapido al passaparola, che ha già aiutato oltre 500 professionisti della nutrizione a riempire l'agenda e diventare il punto di riferimento nella propria zona (a discapito degli abusivi che si son dovuti trovare un nuovo lavoro).

Con il download del manuale, viene inoltre assicurato l'accesso gratuito alla Community riservata esclusivamente ai dottori della nutrizione laureati e abilitati (con agenda piena e tempo libero).

Come comunicare al pubblico la propria professionalità, senza scendere a compromessi deontologici? Come mettersi in luce in un mercato popolato da presunti guru delle diete? Come evitare che persone bisognose finiscano nelle mani di persone indegne di occuparsi della loro salute?

È tutto spiegato in 80 pagine ricche di strategie già testate da oltre 500 nutrizionisti. Scarica il manuale GRATIS qui: www.dietitan.it.

Ufficio stampa DieTITAN Academy

Agenzia di marketing per dottori della nutrizione

https://dietitan.it/