Una, confermata partnership con Mimesi (Dbinformation)

Una – Aziende della Comunicazione Unite – e DBInformation annunciano il rinnovo della loro partnership. Mimesi, parte del Gruppo DBInformation e presente da più di 15 anni sul mercato, continuerà a mettere a disposizione di Una i migliori servizi di monitoraggio e analisi per Stampa, Web, Social Media, Radio e TV, molto apprezzati dagli Associati. Inoltre, garantirà un importante contributo nell’organizzazione e comunicazione dei principali eventi progettati e realizzati dall’Associazione, in particolare del neonato premio per le Relazioni Pubbliche, The Prize. La divisione Telemat, attiva da oltre 30 anni nel mondo degli appalti, fornirà invece a Una il servizio di monitoraggio quotidiano di tutte le gare a evidenza pubblica bandite sul territorio italiano.

"Un anno di intensa collaborazione con Mimesi ha regalato molto alla nostra Associazione e ai nostri Associati. La data intelligence messa a disposizione fornisce alle Agenzie di Comunicazione strumenti essenziali utili nella definizione di strategie decisionali vincenti", sottolinea Andrea Cornelli, Vice Presidente di Una e portavoce di Pr Hub. "Il rinnovo della partnership garantisce continuità e ci permetterà di poter sviluppare nuove progettualità innovative e visionarie. Inoltre, nei prossimi mesi troverà applicazione la nuova normativa europea a tutela dei contenuti protetti da diritti d’autore. Una e Mimesi continueranno a collaborare attivamente perché le Leggi vengano comprese dal mercato e applicate correttamente".

"Una - Aziende della Comunicazione Unite - rileva Marina Bonomi, Amministratore Delegato di Mimesi - è un target elettivo per Mimesi, visto che rappresenta l'intero universo del mondo della comunicazione: dalla Creatività alle Relazioni Pubbliche, dagli Eventi ai Centri Media. Siamo quindi lieti di rinnovare una partnership fondamentale per Mimesi e per l'intero gruppo DBInformation. Grazie all'apporto di Una, Mimesi si pone l'obiettivo di ottenere insight per migliorare ulteriormente i propri strumenti di monitoraggio e analisi dei media tradizionali e digitali, individuando anche occasioni di incontro per illustrare agli associati come sfruttare al meglio le soluzioni offerte dalla suite Mimesi. Viene confermato anche l'apporto di Telemat, la business unit di DBInformation che si occupa di monitoraggio delle gare d'appalto, inoltre quest’anno l’elemento di novità è caratterizzato dall'inserimento di Ninja Marketing, l'edutech company di cui DBI ha recentemente acquisito la quota di maggioranza. UNA e Ninja progetteranno insieme al Consiglio di UNA un innovativo programma di formazione in ambito digital marketing, appositamente ideato per le figure professionali altamente specializzate presenti nelle Agenzie", conclude l'ad di Mimesi.