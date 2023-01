Una corretta idratazione è la giusta ricetta per il buon umore

Il Professor Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino, sottolinea come bere la giusta quantità d’acqua pari a circa due litri al giorno, possa influire positivamente sullo stato d’animo

Milano, 24 gennaio 2023 – L’acqua è fondamentale per la salute e il benessere fisico. Spesso però, viene sottovalutato lo straordinario potere che questo elemento ha non solo per la cura del corpo, ma anche per la psiche: è infatti l’alleato perfetta nel tenere alla larga stati nervosi, pensieri negativi e stress. Un bicchiere d’acqua bevuto al risveglio può far scivolare via le preoccupazioni e le piccole inquietudini quotidiane.

Come è noto, il cervello è composto all’85% da acqua e, per funzionare al meglio delle sue potenzialità, ha bisogno del giusto quantitativo di questo elemento. Se il corpo è anche lievemente disidratato, la psiche subisce delle alterazioni significative dell’attenzione, della capacità di concentrazione e, non meno importante, della percezione della fatica.

“L’umore risulta essere particolarmente sensibile al consumo di acqua. Molti studi scientifici dimostrano che una scarsa idratazione può generare nel soggetto disidratato stati di ansia, di tensione e, nei casi più gravi, di depressione. Alcune ricerche dimostrano infatti una correlazione sintomatica tra una idratazione adeguata e la sensazione di buon umore.” – evidenzia il Professor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation – “La disidratazione è una delle principali cause della diminuzione dei livelli di serotonina, l’ormone del buonumore, cioè il neurotrasmettitore responsabile del benessere fisico e mentale.”

L’acqua è quindi uno degli ingredienti della ricetta per vivere bene e affrontare la vita con il sorriso. Per non scordarsi di rimanere costantemente idratati, il Professor Zanasi consiglia di suddividere idealmente la giornata in quattro momenti in cui bere due bicchieri d’acqua: dal risveglio a metà mattinata, all’ora di pranzo, nel primo pomeriggio e infine a cena. Ma è fondamentale bere senza aspettare lo stimolo della sete, poiché quando lo si sente, significa che si è già disidratati.

SANPELLEGRINO

Sanpellegrino è l’azienda di riferimento nel campo delle bevande non alcoliche in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi. I suoi prodotti, sintesi di benessere, salute ed equilibrio, sono presenti in 150 Paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti.

Sanpellegrino, come principale produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità. Un impegno che passa anche attraverso la promozione dell’importanza di una corretta idratazione: Sanpellegrino, infatti sostiene e diffonde i principi di benessere psico-fisico legati al corretto consumo di acqua, facendosi portavoce dell’“educazione all’idratazione” attraverso un programma che promuove il consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a seconda delle diverse esigenze e stili di vita.

