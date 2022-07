Una cripto per i campioni di Spagna

Si allunga la lista dei matrimoni tra club calcistici e società del settore delle valute digitali. L’ultimo ad aggiungersi è l’Atletico Madrid, seconda squadra della capitale spagnola, che ha annunciato il suo nuovo contratto- a una cifre monstre, per un importo complessivo di 210 milioni di Euro in cinque anni- con una società cripto: Whalefin, piattaforma gestita dal gruppo Amber. Il logo Whalefin campeggerà sulle maglie della squadra per tutte le prossime stagioni, sostituendo quello storico di Plus 500