Il Manchester City ha ufficializzato l’accordo con l’exchange OKX per la sponsorizzazione dei kit di allenamento per la stagione 2022-2023. OKX, precedentemente noto come OKEx, è un exchange di criptovalute e derivati con sede alle Seychelles. L’accordo, che ha efficacia immediata, vale 20 milioni di dollari. Stando ai rumors, le nuove divise saranno indossate dalla squadra maschile già da lunedì, quando la squadra allenata da Guardiola tornerà ad allenarsi in vista della nuova stagione