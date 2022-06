Una criptovaluta per la lotta ai cambiamenti climatici

Fight The CO2 (FCO) è la prima criptovaluta legata al trading di crediti di carbonio. Secondo i suoi creatori questo Green Token è un progetto che porterà interessanti novità nel settore ecosostenibile. Il mercato dei crediti di carbonio è giovane, ma già in piena espansione. Tuttavia, il commercio di crediti verdi non è aperto a tutti. Solo le aziende multinazionali d’acquisto possono accedervi e Fight The Co2 nasce proprio per rendere il commercio dei crediti di carbonio aperto a tutti, consentendo a ogni azienda interessate, anche alle più piccole, di poter entrare in questo mercato.