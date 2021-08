Una libreria a parete per rendere ogni casa più elegante e moderna

Cesena, 06/08/2021 - In zone della casa come il salotto, lo studio e la camera da letto è opportuno inserire alcuni complementi moderni e funzionali: tra questi, un posto particolare è occupato dalle libreria a parete sospese. Uno dei loro maggiori pregi consiste nel fatto che occupano pochissimo spazio, e che dunque sono indicate anche per gli appartamenti più piccoli.

Sul mercato sono disponibili varie tipologie di libreria a parete, così che sia sempre semplice trovare il modello più adatto a ogni esigenza. Molti ottimi prodotti sono acquistabili sullo shop di Librerie Design, che fornisce una vasta gamma di articoli fabbricati con materiali solidi e robusti.

Negli ultimi tempi stanno prendendo piede gli elementi in acciaio e in plexiglass, accanto a quelli intramontabili di legno. Non mancano soluzioni ancora più all’avanguardia, come l’adamantx: un vero e proprio simbolo di innovazione, nonché una garanzia di longevità e di bellezza senza pari.

Una libreria a muro ha uno scopo molteplice. Non si limita a ospitare i libri, ma può accogliere anche soprammobili, cornici, vasi e altri oggetti decorativi. L’intento pratico si concilia mirabilmente con quello ornamentale, un fattore che del resto è fondamentale in tutte le dimore.

Le librerie di metallo

Nelle abitazioni di stampo contemporaneo e in quelle che ammiccano all’industrial, il metallo è uno dei protagonisti indiscussi. Alcuni credono che tali rivestimenti siano “freddi” e impersonali, ma si sbagliano di grosso: superfici del genere sono estremamente raffinate, brillanti, contraddistinte da un suggestivo fulgore valorizzato dalla luce naturale e artificiale.

Le librerie in acciaio sono alla moda, durevoli e ricercate. Sono anche molto minimal e dotate di linee pulite, caratterizzate da quella essenzialità che è tipica dei migliori mobili. Infatti questi complementi si collocano facilmente persino nelle aree living più ristrette.

Tra l’altro, il metallo può essere plasmato in numerose sagome. Vi sono non solo librerie quadrate e rettangolari, ma anche tondeggianti, a forma di albero e così via. Chi propende per questo materiale ha un’ampia libertà di scelta, e potrà valorizzare il proprio ambiente domestico con librerie splendide, versatili e resistenti all’usura.

Librerie in legno per un tocco vintage

Ci sono prodotti che combinano ad arte l’ispirazione moderna con quella vintage: a tal proposito, è d’obbligo menzionare quelli di legno.

Una libreria sospesa di legno possiede un fascino d’altri tempi, ed evoca l’atmosfera rassicurante delle baite di montagna e delle antiche case. Ciò, però, non significa che non sia di tendenza, anzi! Il legno è “in”, trova sempre il proprio spazio in tutti i contesti e si adatta tanto agli arredi classici quanto a quelli di ultima generazione.

In linea di massima, le librerie di legno hanno un design squadrato e deciso. Ce ne sono alcune che si estendono di più in orizzontale, altre che si sviluppano in verticale. Le prime sono consigliate a chi ha una parete intera a disposizione, magari anche al di sopra del divano; le seconde sono raccomandate per le stanze dal soffitto alto. In ogni caso, il legno è emblema di calore e di familiarità.

Una libreria di plexiglass

Il plexiglass, o metacrilato, è utilizzato di frequente per le librerie da muro. È eccellente per chi desidera un articolo più originale, che sia trasparente o personalizzato con colori accesi.

Uno dei motivi per cui il plexiglass è tanto apprezzato è la sua somiglianza con il vetro: dopotutto, esso è adoperato anche per vari accessori che tradizionalmente sono in vetro, come le cornici per foto e per puzzle. Esistono bellissime librerie di metacrilato che creano scenografici giochi di luce, e che stupiscono con i loro riflessi.

D’altro canto, il plexiglass rispetto al vetro risente molto meno delle incrinature, dei graffi e degli urti, e può reggere un carico maggiore (anche libri più pesanti). Per questo le librerie e gli scaffali di questo tipo hanno man mano sostituito quelli di vetro, per una funzionalità più elevata senza rinunciare all’eleganza.

Librerie sospese di adamantx

Una libreria da parete può essere, poi, di adamantx: un materiale straordinariamente avanzato, ricavato da speciali resine, che ha segnato un autentico boom nel settore dell’interior design.

Basti pensare che l’adamantx è usato, oltre che per le librerie, per i divani, per le sedie, per le poltrone, per i tavoli! Una vera rivoluzione nell’arredamento di interni, grazie all’unione del potenziale estetico con quello pratico. Inoltre le librerie in adamantx si caratterizzano per forme sinuose e particolari, ideali per coloro che vogliono allestire un soggiorno diverso dal solito.

I lati positivi delle librerie da parete

Le librerie sospese implicano tantissimi vantaggi, e la vasta selezione di modelli è solo uno di questi. A differenza di quanto alcuni ritengono, sono molto semplici da montare contro il muro: è sufficiente procurarsi dei chiodi, un martello e dei ganci, che non di rado vengono forniti insieme alla libreria stessa. La libreria, se fissata in modo adeguato, è eccezionalmente stabile e sinonimo di sicurezza.

Le librerie in questione sono salvaspazio ed essenziali, indicate sia per le abitazioni con più stanze sia per i miniappartamenti e i monolocali. Non poggiano a terra, ragion per cui non vanno spostate per lavare il pavimento. Costituiscono un tocco di classe, sono uniche ed esclusive.

Una simile libreria è molto duttile, ottima per il salotto, per lo studio, per la camera da letto, per l’home-office. In realtà, con qualche accorgimento può essere sistemata anche in sala da pranzo o in cucina, per tenere in ordine utensili, stoviglie, ingredienti ecc. Chi ha detto che una libreria possa essere impiegata soltanto per romanzi e riviste?

