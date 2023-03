In un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista di settore “IEE Transactions on Intelligent Transportation Systems”, i ricercatori della North Carolina State University, negli Stati Uniti, affermano di aver messo a punto un inedito semaforo a 4 luci. La quarta luce, di colore bianco, sarebbe riservata ai veicoli a guida autonoma. Gli esperti sono convinti che questa soluzione sarebbe ideale per ridurre le emissioni, i consumi, e per gestire con maggiore efficienza il traffico.