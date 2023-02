Una nuova casa per le giraffe Masai del Kenya

Tredici giraffe che vivono nel Masai, in Kenya, sono state liberate e caricate su camion in seguito a un'operazione di salvataggio, dopo essere state a lungo minacciate dai bracconieri e dai conflitti con le comunità locali. I medici veterinari e gli ufficiali addetti alla cattura del Kenya Wildlife Service, gestito dallo Stato, le hanno trasferite in riserve, tra cui la fattoria di Loldia, a circa 120 km a nord-ovest della capitale Nairobi, dove saranno monitorate. Con un ampio spazio per muoversi e acqua da bere, gli animali si uniranno alla popolazione di giraffe già presente nella fattoria.