Una panchina rossa a Trastevere per dire no alla violenza contro le donne

Roma, 25 novembre 2022. La metà delle tabaccherie italiane sono gestite da donne ed il loro apporto è un insostituibile pilastro nella conduzione delle attività. All’interno della Federazione Italiana Tabaccai, di Ecomap (Ente Cooperativo di Mutua Assistenza e Previdenza dei Tabaccai) e nelle Società di servizi ad esse collegate, la presenza femminile è sia numericamente consistente (superiore al 70% della forza lavoro complessiva), sia collocata in posizioni organizzative di rilievo.

Anche per questo, a testimonianza del quotidiano sostegno alle donne, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Federazione Italiana Tabaccai e l’Ecomap testimoniano il loro impegno nella lotta a questo fenomeno così dilagante attraverso una Panchina rossa, posizionata di fronte all’ingresso del Conference Center “Sala da Feltre”, in via degli Orti di Trastevere 6, Roma.

Inaugurata alla presenza dei vertici della FIT, di Ecomap, oltre che ai delegati dell’associazione Differenza Donna, che per conto del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestisce il numero di pubblica utilità 1522, la Panchina Rossa rappresenta un simbolo attraverso il quale sensibilizzare le persone nei confronti della violenza di genere e delle responsabilità che faticano ad emergere dall’ambito privato e familiare.

Affinché la violenza contro le donne possa essere combattuta, oltre che attraverso il necessario apparato di legge, anche con iniziative di prevenzione, educazione e comunicazione, che possano rendere concreti concetti come “rispetto della persona” e “pari opportunità”.

