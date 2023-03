Una PlayStation 5 gigante nel cuore di Roma

L'installazione in Via del Corso avvia una nuova campagna marketing localizzata per l'Italia

Sony Interactive Entertainment ha avviato un "secondo lancio" di PlayStation 5 con la campagna Live from PS5, e per l'occasione è apparsa una console alta cinque metri nel centro di Roma, in Largo dei Lombardi. La realizzazione della fedele riproduzione di PS5 ha richiesto più di 30 giorni di lavoro e ha impiegato una squadra di 25 persone. La struttura è stata realizzata con impronta green, grazie all’utilizzo di materiali ad impatto zero e interamente riciclabili (come polistirolo, metallo e metamark), di vernici ad acqua e di pannelli solari. Inoltre, Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato il contest PS5 Reporter for a day: da oggi, 31 gennaio, e fino al 19 febbraio, sarà possibile caricare sulla piattaforma PlayStation Gamer Board un video, un audio o un breve testo di una “notizia” sui fenomeni legati al mondo PlayStation 5 che si stanno “manifestando” nella propria città.