Una spedizione in Groenlandia per studiare i cambiamenti climatici

Al via dall’Italia la spedizione di 3B Meteo per verificare cosa stia realmente accadendo nella fusione dei ghiacci e nella mutazione di flora, fauna ed ecosistemi

Un spedizione in Groenlandia per studiare da vicino i cambiamenti climatici. Al via dall’Italia la spedizione di 3B Meteo per verificare cosa stia realmente accadendo nella fusione dei ghiacci e nella mutazione di flora, fauna ed ecosistemi. Durante la spedizione, che durerà dal 16 al 29 giugno 2023, i meteorologi di 3B Meteo riporteranno quotidianamente i dati sul sito groenlandia.3bmeteo.com creato per questa occasione.

Li attende un fitto programma che si articola in diverse fasi. Già dal 18 giugno il team di 3B Meteo incontrerà una guida locale di origine inuit che illustrerà come è cambiato il villaggio di Ilulissat e quali sono state le influenze dirette del cambiamento climatico; il 19 giugno, il team sarà coinvolto nella ricerca delle balene a Ilulissat. A Eqi Glacier, il 20 giugno, il team avrà l’opportunità di sostare in uno dei pochi luoghi in cui è possibile osservare da vicino il distacco di masse di ghiaccio; il 22 giugno 3B Meteo sarà impegnato a Qaanaaq, la città più a nord della Groenlandia, con i cani da slitta alla scoperta di un luogo in cui sarà possibile anche avvistare orsi polari, migrazioni di uccelli, simboli dell’Artico e del cambiamento climatico; sempre dallo stesso luogo e con l’ausilio di una guida locale, il team potrà esplorare in barca le nuove tratte che spingono alcune specie verso nord a causa del cambiamento climatico: beluga, narvali e foche si stanno spingendo verso nuovi territori; il 25 giugno, il team sorvolerà il fiordo.