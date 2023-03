L’intuizione del 1989 resiste al tempo che passa, alla tecnologia che avanza, alle abitudini che cambiano. Perché le notizie, i fatti, restano l’unica bussola possibile per chi vuole capire cosa è successo, come sono andate le cose e, soprattutto, come stanno cambiando. Il Libro dei Fatti ora è anche una serie podcast. Ecco la prima puntata, 'Una storia lunga 32 anni'.