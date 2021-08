Una valuta digitale nazionale? Interessa al 64% delle persone

Il lancio di un valuta digitale nazionale o CBDC converge l'interesse di quasi tutte le banche centrali: una recente ricerca della Banca dei regolamenti internazionali mostra come l'86% delle istituzioni governative stia effettivamente studiando soluzioni in questo senso, il 60% stia già sperimentando la tecnologia e il 14% sia già in fase di implementazione di un progetto pilota. Sicuramente la recente pandemia ha contribuito a digitalizzare l'economia e le persone hanno di conseguenza mostrato una maggiore attenzione e un maggiore interesse anche nei confronti del lancio di valute digitali da parte delle banche centrali. Un recente report della società di deep tech Guardtime, svolto in dieci paesi, tra cui le principali economie europee e asiatiche, oltre agli Stati Uniti e agli Emirati Arabi Uniti, svela come il 64% degli adulti sarebbe interessato a utilizzare una valuta digitale lanciata dalla banca centrale e dal governo del proprio paese. Solo il 10% degli intervistati ha affermato che non utilizzerebbe mai una valuta digitale della banca centrale (CBDC).

Un terzo degli adulti intervistati sarebbe favorevole alla conversione dei propri risparmi in CBDC entro un mese e il 26% lo farebbe entro sei mesi. Solo l'11% afferma che non convertirebbe mai i risparmi in un CBDC. Per quanto riguarda lo stipendio, invece, circa il 30% degli intervistati si mostra favorevole alla possibilità di riceverne il pagamento in CBDC entro un mese e un altro 27% sarebbe disponibile alla transizione nell'arco di sei mesi. Circa il 12% non accetterebbe mai di essere pagato in un CBDC.

La stessa ricerca mostra come i consumatori non vorrebbero necessariamente abbandonare i contanti, questo anche se il 31% degli adulti sarebbe disposto a effettuare più della metà delle proprie transazioni tramite CBDC entro un mese da un eventuale lancio più un altro 28% disposto a farlo entro sei mesi. Tra le caratteristiche a cui i consumatori riservano una maggiore attenzione in questo ambito, la privacy sulle transazioni è al primo posto, seguita dalla facilità d'uso, soprattutto a livello internazionale e quando non è disponibile una connessione Internet. Riguardo ai vantaggi delle valute digitali nazionali, il report si concentra, invece, sulle possibilità di rendere il commercio più efficiente, di garantire un maggiore accesso finanziario a milioni di persone e di ridurre la criminalità oltre all'evasione fiscale.