Per la casa d’aste Christie's New York sarà una delle vendite più importanti di questi anni: una importante collezione di stampe, serigrafie, incisioni, litografie e prove d'autore di artisti del Novecento andranno all’incanto in presenza il 18 e il 19 aprile. Tra i circa 400 lotti, anche dieci serigrafie a colori su carta velina opera di Andy Warhol. Non mancherà Flowers, del 1970, del valore stimato fra due e tre milioni di dollari.