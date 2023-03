Un’asta fa conoscere meglio Lucian Freud

Da oggi la casa d’aste Christie’s presenta a Londra, nella sessione dedicata all’arte del Ventesimo e Ventunesimo secolo, due rari paesaggi realizzati da Lucian Freud, che danno l’opportunità di scoprire una parte meno nota della produzione del maestro inglese, e la sua costante fascinazione per la natura. Si tratta di Scillonian Beachscape (1945-46) e Garden from the Window (2002). Entrambi sono lontani, per soggetto, dai più iconici ritratti dell’autore, e aggiungono un tassello importante a ciò che conosciamo della sua opera.