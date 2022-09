Ungheria, Letta: "Voto Salvini e Meloni su Orban è gravissimo"

"Io credo che sia stato gravissimo il voto di ieri di Meloni e Salvini, che hanno deciso di non condannare le scelte antidemocratiche di Orban. Orban antidemocratico è un problema per l’Europa, e il fatto che Meloni e Salvini abbiano votato in modo diverso da tutti gli altri, è la dimostrazione della inaffidabilità di Meloni e Salvini come potenziali leader del nostro Paese". Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta presso Giotto a Padova.

"La scelta di ieri è la dimostrazione che quella che è stata messa nei giorni scorsi è una maschera a uso esclusivo dell'elettorato moderato per cercare di nascondere l’idea di destra estrema che rappresentano Meloni e Salvini con i loro amici Orban e altri, che non a caso hanno deciso di non sanzionare le scelte antidemocratiche di Orban", ha quindi sottolineato Letta.