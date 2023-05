Unicef: 12 milione le spose bambine ogni anno

In tutto il mondo 640 milioni di ragazze date in moglie durante l'infanzia

Secondo l'Unicef , in tutto il mondo sono 640 milioni di ragazze e donne in vita siano state date in moglie durante l'infanzia, ovvero 12 milioni di ragazze all'anno. La percentuale di giovani donne sposate durante l'infanzia è diminuita dal 21% al 19% rispetto alle ultime stime pubblicate cinque anni fa. Tuttavia, nonostante questi progressi, la riduzione globale dovrebbe essere 20 volte più rapida per raggiungere l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile di porre fine ai matrimoni infantili entro il 2030.