Unicusano Libertas conquista il podio dell’atletica leggera, trionfo nel triplo di Diaz al Diamond League

Roma, 9 settembre 2022. Diamond League. Diaz, l’atleta cubano dell'Università N. Cusano vince la Champions League nella specialità del salto triplo. Per Andy Diaz una doppia straordinaria soddisfazione: battere il campione mondiale e olimpico Pedro Pablo Pichardo, secondo con 17,63, e realizzare, oltretutto, il proprio record personale di 17,70 metri.

Un atleta eccezionale che porta alto il nome dell’Unicusano. Il Presidente del CdA, Stefano Bandecchi, ha dichiarato: “Siamo felicissimi del risultato che ha raggiunto il nostro atleta. Nella Champions League dell’atletica leggera ha battuto il campione olimpico e mondiale. Possiamo dire con orgoglio che Unicusano nell’atletica è ai massimi livelli e che, senza una sinergia comune, la Libertas Livorno non sarebbe arrivata a questi risultati. Insieme abbiamo raggiunto grandi risultati e grandi traguardi.”

“Unicusano- continua Bandecchi - è già sul podio come Ateneo: prima nella ricerca scientifica e, in particolare, con la facoltà di Ingegneria Industriale (risultati VQR 2015-19, disponibili sul sito ANVUR) e seconda nella terza missione universitaria. Adesso, insieme alla Libertas, prima anche nel mondo sportivo per questo risultato importantissimo nell'atletica leggera. Noi ne siamo orgogliosi, tutti dovrebbero esserlo."

Alle varie emittenti televisive mondiali Andy ha confermato il suo desiderio di potere diventare cittadino italiano e di potere, un giorno gareggiare con la maglia azzurra, ringraziando la Società livornese, il Presidente Giannone e il Presidente Bandecchi per averlo accolto quando ancora questi risultati erano solo una speranza.

