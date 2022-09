Unicusano sponsor del Rugby Livorno e della Pink Bari

Si rafforza il legame sport e cultura con due nuove sponsorizzazioni per la Unicusano: Rugby Livorno e Pink Bari saranno affiancati dal prestigioso Ateneo.

27 settembre 2022. Lo sport per l’Università Niccolò Cusano è un valore fondamentale. Da diversi anni l’Ateneo promuove ed incentiva diverse discipline sportive ed atleti. Obiettivo promuovere l’inclusione dei giovani nel mondo sportivo, attraverso la formazione e l’allenamento. E così arrivano due nuove sponsorizzazioni in questo settembre, la Unicusano è diventata sia special supporter della squadra di calcio femminile PINK BARI sia main sponsor del Livorno Rugby.

Rugby Livorno. “Per noi – ha dichiarato Stefano Ranucci, vice presidente Unicusano - è un onore apparire con il nostro logo sulle maglia di una squadra di serie A. Il connubio cultura e sport è fondamentale per raggiungere traguardi. La preparazione è la chiave del successo e per arrivare al successo, la preparazione è anche cultura. Pertanto il significato di questa sponsorizzazione non rappresenta un ‘foglio chiuso in un cassetto’ o solo un ‘contributo economico’; non ci limiteremo a fare il tifo per voi, o nei vari stadi o davanti alla tv. Il nostro obiettivo è che le nostre facoltà universitarie, scienza motorie inclusa ovviamente, comincino ben presto a lavorare, nel mondo della ricerca, in collaborazione con i professionisti che curano la vostra squadra.». La Unicusano è già sponsor di altre importanti realtà sportive livornesi come la Unicusano Pielle Livorno e la Libertas Unicusano Livorno.

Pink Bari e Unicusano. Giovani, inclusione, uguaglianza e stile di vita sano sono gli obiettivi della Pink Bari e valori che la Unicusano sposa a pieno insieme a quello di emancipare le donne sfruttando il potenziale della pratica sportiva come mezzo per eliminare gli stereotipi e promuovere l’inclusione femminile nello sport. “La leadership delle donne deve aumentare – ha commentato Alessandra Signorile, Presidente della Pink Bari, intervenuta durante la trasmissione di Cusano Italia TV. Il numero uno della squadra femminile ha ribadito quanto lavoro ci sia ancora da fare sull’inclusione femminile. L’Ateneo, come special supporter, promuoverà proprio il connubio sport – cultura come valore cardine, attraverso la formazione e l’allenamento di giovani atlete.

