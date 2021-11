Unilever, Todde "a Pozzilli uno dei più avanzati siti in Europa per produzione energia riciclata"

E' ufficiale la riconversione dello stabilimento Unilever di Pozzilli in Molise per la produzione di plastica riciclata. "Sfatiamo una volta per tutte la leggenda che in Italia non ci siano multinazionali che decidono di investire. Unilever non solo non chiude lo stabilimento ma lo trasforma in un polo per il riciclo e riutilizzo della plastica", sottolinea la viceministro dello Sviluppo economico e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde. "Dopo mesi di lavoro - sottolinea - possiamo annunciare un nuovo futuro per lo stabilimento: in Molise nascerà uno dei più avanzati siti in Europa per la produzione di plastica riciclata, l’unico nel Sud Italia, in grado di recuperare materiale plastico misto da post-consumo altrimenti destinato agli inceneritori o alle discariche".

Lo scorso marzo, ricorda Todde, "Unilever e Seri Plast annunciarono, durante il tavolo di monitoraggio che avevo espressamente convocato, la costituzione di una partnership per riconvertire lo stabilimento di Pozzilli" e la nascita della nuova joint venture paritetica che si chiama P2P (Plastic to polymer). "Un progetto - sottolinea - realizzato insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione Molise e di concerto con i sindacati, con l’obiettivo di creare uno stabile e solido futuro per l’intera Regione, convertendo il sito esistente e salvaguardando l’occupazione e l’indotto".

Con l’accordo sindacale che è stato firmato, sottolinea ancora Todde, "si sono poste le condizioni necessarie alla salvaguardia dei posti di lavoro che riguarda circa 400 lavoratori e che garantisce uno slancio importante per tutto il Molise e anche per le politiche industriali del nostro Paese". L’accordo tra le parti, sottolinea, "prevede il percorso di reindustrializzazione del sito molisano e la salvaguardia completa dei livelli occupazionali con il conseguente passaggio alla newco P2P (160 dipendenti, e l'impiego delle aziende dell'indotto, che nell'area molisana coinvolgono circa 300 addetti)". Il sito garantirà la produzione di imballaggi sostenibili per i prodotti di cura della persona e igiene della casa, ma anche packaging sostenibile nel settore alimentare. Il processo di reindustrializzazione inizierà con la cessazione delle produzioni di Unilever e durerà circa 24 mesi. Si concretizzerà con la messa in opera degli asset P2P e con l’inizio effettivo delle attività negli impianti della nuova azienda.