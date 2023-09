Giorgetti a Lindner, 'scomputare da Patto stabilità spese per la difesa'

Confermato l’accordo sulla necessità di iniziare un percorso per il rientro del debito secondo regole realistiche

Nell'incontro a margine del G20 di Nuova Delhi ieri con il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha parlato della situazione economica dei due Paesi e delle nuove regole del patto di stabilità. Secondo quanto riferito dal Mef, Giorgetti ha confermato l’accordo sulla necessità di iniziare un percorso per il rientro del debito secondo regole realistiche, sostenibili e serie.

Giorgetti ha inoltre concordato sulla necessità di continuare gli sforzi per riportare la pace in Ucraina in linea con la proposta italiana di scomputare gli aumenti della spesa della difesa dal patto. Infine, il ministro si è detto d’accordo sulla proposta di razionalizzare altri interventi economici anche alla luce della crescita di entrambi i paesi.