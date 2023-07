Ue, concluso accordo per trattato partenariato economico con Kenya

L'Ue e il Kenya hanno concluso i negoziati per un accordo di partenariato economico, volto a stimolare gli scambi di merci. Per la Commissione, si tratta dell'accordo commerciale "più ambizioso dell'Ue con un Paese in via di sviluppo", con particolare riguardo alla tutela del clima e dell'ambiente. La conclusione dei negoziati è avvenuta ieri, con una cerimonia ufficiale a Nairobi che ha visto la partecipazione del vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis e del segretario di gabinetto del ministero degli Investimenti, del Commercio e dell'Industria del Kenya, Moses Kuria, alla presenza del presidente del Kenya William Samoei Ruto.

L'Ue è la prima destinazione delle esportazioni del Kenya e il secondo partner commerciale, con scambi pari a 3,3 miliardi di euro nel 2022, in aumento del 27% rispetto al 2018. L'accordo aprirà il mercato dell'Ue ai prodotti kenioti e incentiverà gli investimenti dell'Ue in Kenya, grazie a una maggiore certezza del diritto. L'accordo dovrà essere sottoposto a revisione legale e poi tradotto, prima che la Commissione lo sottoponga al Consiglio per la firma e la conclusione. Una volta adottato dal Consiglio, l'Ue e il Kenya potranno firmare l'accordo. Dopo la firma, il testo sarà trasmesso al Parlamento Europeo per l'approvazione. Le parti possono quindi decidere di applicare provvisoriamente parti dell'accordo, che entrerà pienamente in vigore una volta ratificato anche dal Kenya e dagli Stati membri dell'Ue.