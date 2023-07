Ue, Gentiloni: "Pronti a trasformare la riforma del patto di stabilità, ma resti equilibrata"

Per la riforma del patto di stabilità, la Commissione Europea "ha messo sul tavolo una proposta equilibrata. Siamo pronti naturalmente a sostenere tutti gli sforzi per cambiare, affinare, trasformare in modo sostanziale la proposta, a patto che venga mantenuto l'equilibrio". Lo dice il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a margine dell'Ecofin a Bruxelles. Gentiloni ha ringraziato la presidenza spagnola per aver "delimitato le questioni principali sulle quali dobbiamo negoziare", come "l'architettura istituzionale, lo spazio per gli investimenti e l'enforcement", cosa che dovrebbe fornire "l'opportunità" ai ministri di avere una "discussione chiara", per cui "nelle prossime settimane potremo fare progressi". Due sono i fattori "essenziali", anzitutto "il tempo", perché "un accordo va trovato entro fine anno" e poi "l'equilibrio", ha concluso Gentiloni.