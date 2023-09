Ue, Sanchez e Michel invitano leader a Granada per summit Cpe e Consiglio informale

Il premier spagnolo Pedro Sanchez, che ha la presidenza di turno del Consiglio Ue, ha invitato oggi formalmente, insieme al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, i capi di Stato e di governo europei a Granada, in Andalusia, il 5 e 6 ottobre prossimi, per il terzo summit della Comunità Politica Europea e per il Consiglio Europeo informale.

"Oggi, insieme a Charles Michel - annuncia via social il primo ministro spagnolo - abbiamo invitato i leader europei al terzo summit della Comunità Politica Europea, che si terrà a Granada il 5 ottobre, alla vigilia del Consiglio Europeo informale che si svolgerà nel quadro della presidenza spagnola" dell'Ue. Sarà, conclude, "l’occasione per parlare del presente e del futuro di un’Europa più resiliente, prospera e geostrategica". La Cpe, lanciata dal presidente francese Emmanuel Macron riprendendo un'idea di Francois Mitterrand, è un formato più ampio dell'Ue ed è pensato come luogo di discussione e confronto tra i leader dell'Europa, anche oltre l'Unione. Si è riunita finora due volte, la prima a Praga nell'ottobre 2022 e la seconda a Bulboaca, in Moldova, nel giugno scorso.