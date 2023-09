Ue, Urso: 'con Svezia, Olanda e Finlandia progetto su semiconduttori'

A margine del Consiglio Competitività a Bruxelles "ho avuto numerosi incontri bilaterali, per esempio con la Svezia, con la Finlandia, con l'Olanda, in merito a una proposta comune che riguarda le linee pilota per i semiconduttori. E' molto importante per le nostre imprese, per far fare ulteriori passi in avanti alla ricerca e allo sviluppo in questo campo". Lo dice il ministro delle Imprese Adolfo Urso, a Bruxelles a margine della riunione.

Si tratta, continua di "un progetto comune di questi Paesi in Unione Europea. Un progetto comune che riguarda le linee pilota per i semiconduttori, molto importante per le nostre imprese. Ho parlato in un bilaterale col commissario Thierry Breton di tutti gli argomenti che sono di sua e di mia pertinenza, dallo spazio alle questioni inerenti la rete e quindi i cavi marittimi, certamente anche la politica industriale. Qando sono in sede europea, con gli altri colleghi parlo di quello che compete a me, anche per tutelare l'interesse nazionale in questa sede", conclude.