Ue, via libera a progetto europeo su microelettronica

Via libera da parte della Commissione Europea ad un progetto di comune interesse europeo (Ipcei in gergo) per sostenere la ricerca, l'innovazione e la diffusione industriale della microelettronica e delle tecnologie della comunicazione. L'iniziativa è stata autorizzata in base alle regole Ue sugli aiuti di Stato.

Il progetto, chiamato Ipcei Me/Ct, è stato preparato e notificato da quattordici Stati membri insieme: Austria, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia e Spagna. Gli Stati forniranno fino a 8,1 miliardi di euro di finanziamenti pubblici, che dovrebbero sbloccare ulteriori 13,7 miliardi di euro in investimenti privati. Sono coinvolte nel progetto 56 aziende, comprese piccole e medie imprese e start-up.

L'Ipcei Me/Ct dovrebbe contribuire al progresso tecnologico di diversi settori, tra cui le comunicazioni (5G e 6G), la guida autonoma, l'intelligenza artificiale e il calcolo quantistico. Sosterrà anche le aziende attive nella generazione, distribuzione e utilizzo di energia nella transizione verde. I primi nuovi prodotti potrebbero essere introdotti sul mercato già nel 2025 e il completamento del progetto complessivo è previsto per il 2032, con tempistiche variabili in funzione del progetto e delle aziende coinvolte. L'Ipcei dovrebbe creare circa 8.700 posti di lavoro diretti e molti altri indiretti.