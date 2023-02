Unione Pro Loco a Bit Milano con offerta piccoli centri e borghi

Le iniziative profuse per la tutela dei patrimoni materiali e immateriali di cui sono ricchi i piccoli centri e i borghi; la presentazione della “Tessera del Socio Pro Loco 2023” dedicata a Bergamo-Brescia capitale italiana della cultura; le conferenze sui temi: “Carnevali della Tradizione”, "Ruolo delle Pro Loco come risorsa fondamentale per la salvaguardia delle tradizioni e dei piccoli paesi" e "Rassegna dei cortei storici di Puglia". Programma fitto di iniziative per la partecipazione dell' Unione nazionale delle Pro Loco alla Bit 2023 che si svolgerà a Milano, dal 12 al 14 febbraio.

La presenza alla Borsa internazionale del Turismo, nello stand del Comitato Unpli Lombardia (Padiglione 3, stand D25), sarà anche l’occasione per illustrare le azioni avviate in attuazione dei contenuti della “Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” dell’Unesco, organizzazione presso cui l'Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli) è accreditata da oltre dieci anni; sul tavolo anche il censimento e la valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli Comuni in collaborazione con l’Anci, con l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e i principali esperti nell’ambito del patrimonio immateriale.

L’Unpli porta alla Bit anche l’imprescindibile ruolo esercitato dalle Pro Loco in tema di informazione, accoglienza turistica e animazione territoriale. Un’offerta che i dati del Centro Studio Sintesi della Cgia di Mestre fotografano in 110mila eventi a cui hanno preso parte 88mln di visitatori (statistiche riferite al 2018). Le oltre 6200 Pro Loco Unpli fungono, peraltro, da vero e proprio portale di accesso allo scrigno rappresentato da territori e centri ben differenti dalle mete più gettonate, guidando per mano turisti e visitatori alla scoperta di tradizioni, mestieri, sapori, bellezze paesaggistiche e naturalistiche rispondendo così concretamente alla crescente richiesta di esperienze autentiche e di attività all’aria aperta.

Lunedì 13 sono in programma tre diverse conferenze. Alle 13 nello stand della Regione Veneto si terrà la presentazione dei “Carnevali delle Tradizione”, alla quale prenderanno parte: Federico Caner, assessore Turismo Regione Veneto; Paola Mar, assessore Cultura Comune di Venezia; Antonino La Spina, presidente Unpli; Fernando Tomasello, vicepresidente Unpli; Sandro Pappalardo, cda Enit; Vincenzo Cutugno, assessore Turismo Regione Molise; Raffaele Sestu, presidente Unpli Sardegna, e Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia.

Alle 16 nello stand della Regione Molise, sarà la volta della conferenza dal titolo “Il ruolo delle Pro Loco come risorsa fondamentale per la salvaguardia delle tradizioni e dei piccoli paesi”, alla quale interverranno: Vincenzo Cutugno, assessore Turismo Regione Molise; Antonino La Spina, presidente Unpli; Federico Caner, assessore Turismo Regione Veneto; Sandro Pappalardo, cda Enit; Cono Catrini, dirigente generale Dipartimento Turismo Regione Siciliana; Fernando Tomasello, vicepresidente Unpli; Pietro Segalini, presidente Unpli Lombardia; Rocco Laucello, presidente Unpli Puglia; Max Falerni, presidente Unpli Emilia Romagna; Stefano Raso, vicepresidente Unpli Piemonte; e Pierfranco De Marco, cda Unpli. A seguire, alle 17.30, nello stand della Regione Lombardia la presentazione della "Tessera del Socio Pro Loco 2023 con Antonino La Spina, presidente Unpli; Pietro Segalini, presidente Unpli Lombardia; Fernando Tomasello, vicepresidente Unpli; Stefano Raso, responsabile Dipartimento tessera del socio; Simone Maraggi, responsabile Turismo Comune di Brescia; Christopher Sanchez, direttore Visit Bergamo; Sandro Pappalardo, cda Enit.

Gli appuntamenti proseguono martedì alle 16.30 nello stand della Regione Puglia, con la presentazione della "Rassegna dei cortei storici di Puglia", cui prenderanno parte: Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia; Antonino La Spina, presidente Unpli; Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia; Francesca Clemente, direttrice artistica Corteo Storico di Laterza; parteciperanno anche alcuni figuranti del corteo.