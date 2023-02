Unione Pro Loco presenta Tessera Soci che celebra Bergamo-Brescia capitale cultura

La “Tessera del socio Pro Loco” celebra Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura 2023. Segno distintivo e di appartenenza dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia, che rappresenta oltre 6.200 Pro Loco e 600mila volontari, la tessera reca un’immagine delle due città. L’iniziativa è stata presentata ieri pomeriggio nello stand della Regione Lombardia nell’ambito della Bit in corso a Milano; all’incontro sono intervenuti: Antonino La Spina, presidente dell'Unione Pro Loco d'Italia, Pietro Segalini, presidente Unpli Lombardia, Fernando Tomasello, Vice Presidente Unpli, Stefano Raso, Responsabile Dipartimento Unpli Tessera del Socio, Simone Maraggi, Responsabile Turismo Comune di Brescia, e Francesco Mariani, Sales and marketing Visit Bergamo.

Bergamo e Brescia, due bellissime città sono un’unica Capitale Italiana della Cultura 2023: un progetto, sottolinea una nota nato come segno di speranza, orgoglio e rilancio dopo la drammatica esperienza della pandemia. La nomina di Bergamo e Brescia - avvenuta nel luglio del 2020 - è espressione della volontà delle Istituzioni italiane di riconoscere la loro storia, il patrimonio artistico e culturale e la capacità di rigenerarsi attraverso la scelta consapevole della cultura come elemento centrale per la formazione civile, la creazione delle competenze, il lavoro e la tenuta sociale ed economica. La Capitale italiana della Cultura 2023 è una piattaforma di eventi e iniziative di straordinaria attrattività per i turisti italiani e stranieri, invitati a scoprire i tesori di inaspettata bellezza che queste città e i loro territori sono in grado di offrire. La scelta della capitale italiana della Cultura 2023 segue quella di Matera (2019), Catania (2020), le Colline del Prosecco (2021) e l’Alto Piemonte (2022) con cui è stata avviata e prosegue la valorizzazione, tramite la tessera, dei siti Unesco

“Siamo molto felici di poter contare sulla capillare presenza delle Pro Loco per promuovere le bellezze di Bergamo e Brescia – ha affermato Christophe Sanchez, amministratore delegato di Visit Bergamo nel messaggio fatto pervenire agli organizzatori - in questo anno speciale di Capitale italiana della Cultura 2023. Invitiamo tutti, italiani e turisti internazionali, a venire nelle nostre città e territori lasciandosi cogliere dallo stupore dei nostri monumenti storici e farsi coinvolgere dal ricco palinsesto di eventi e iniziative dei nostri teatri e musei”. Simone Maraggi, responsabile Turismo Comune di Brescia ha parlato di una "bellissima iniziativa che rappresenta una grande opportunità per le due città di beneficiare della presenza di un elevato bacino di iscritti a livello nazionale, interessato all'offerta culturale e agli eventi del palinsesto di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. La possibilità di usufruire di convenzioni rappresenterà un grande incentivo alla visita e noi siamo molto lieti di poterli ospitare e garantire un piacevole soggiorno alla scoperta dei nostri tesori nascosti".

“Siamo orgogliosi di aver abbinato la Tessera del Socio Pro Loco ad un progetto unico nel suo genere e dall’alto valore simbolico – ha commentato il presidente dell’Unpli, Antonino La Spina - Speranza, orgoglio e rilancio attraverso la cultura è la direttrice scelta dalla Capitale della Cultura, ma sono allo stesso tempo valori e ideali in cui si riconoscono le oltre 6200 Pro Loco italiane, quotidianamente impegnate nell’accoglienza e promozione turistica, nell’animazione territoriale e nella valorizzazione del patrimonio culturale immateriale di ogni angolo d’Italia”.

“La tessera del socio Unpli è simbolo di partecipazione attiva alla valorizzazione del territorio e della cultura locale di ogni socio Pro Loco – ha evidenziato Stefano Raso responsabile dipartimento Unpli Tessera del Socio - Bergamo e Brescia scelte come Capitale della Cultura 2023, hanno scelto le nostre tessere del socio, l’Unpli per promuovere e sviluppare ulteriormente l'arte, la storia e la tradizione di queste città. La tessera del socio Unpli diventa sempre più un mezzo per partecipare a iniziative culturali, eventi e attività volte a far conoscere e apprezzare le bellezze delle città e dei loro territori circostanti”.

“La valorizzazione di questo importante evento - ha detto Pietro Segalini, presidente Unpli Lombardia - avrà una ricaduta su tutto il territorio lombardo e nazionale. È un’ottima occasione per promuovere le bellezze e il ricco patrimonio immateriale di queste due città attraverso il quotidiano lavoro delle Pro Loco, vere sentinelle del territorio”. Nel portale della "Tessera del socio Pro Loco" è disponibile l'elenco delle convenzioni, divise per categoria e regione, cui è possibile aderire. Le convenzioni, inoltre, sono geolocalizzate così da permettere una più facile individuazione.