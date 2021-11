Unire Sat Media Sponsor di Fieracavalli

La troupe di Epiqa, società del Gruppo Snaitech, racconta la fiera dedicata al cavallo con interviste, approfondimenti e collegamenti in diretta. Su Unire Sat anche la Longines Fei World Cup

4 novembre 2021 - Sempre al fianco dell'ippica, Snaitech non poteva mancare a Fieracavalli 2021, in programma a Verona dal 4 al 7 e poi dal 12 al 14 novembre, insieme alla sua controllata Epiqa S.r.l., la società che gestisce i servizi di trasmissione e streaming delle corse da tutti gli ippodromi italiani come licenziatario esclusivo del Mipaaf (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e che nell'agosto scorso si è aggiudicata per altri sei anni il servizio di diffusione delle corse ippiche, attraverso il canale satellitare Unire Sat (canale 220 di Sky e su snai.it sezione ippica).

Unire Sat, media partner di Fieracavalli, sarà presente nello stand del MIPAAF durante tutto lo svolgimento della manifestazione. Sugli schermi passeranno le immagini delle corse, le rubriche quotidiane, gli approfondimenti e tutto ciò che anima la tv degli appassionati del mondo dei cavalli.

La troupe di Epiqa coprirà tutta l'area della fiera, con servizi e interviste nel polo fieristico veronese che contempla 300 aziende espositrici e un programma che si articola su oltre 200 eventi tra gare, esibizioni e convegni.

Le telecamere di Unire Sat racconteranno anche l'evento agonistico più importante, la tappa veronese della Longines Fei World Cup, Coppa del Mondo di salto ostacoli: l'evento sarà trasmesso domenica 7 novembre a partire dalle 20.30.

Epiqa

Controllata al 100% da Snaitech, Epiqa gestisce dal 2005 (allora si chiamava Teleippica) i servizi di trasmissione e streaming delle corse ippiche italiane, come licenziatario esclusivo del Mipaaf. Oltre alla programmazione di Unire Sat, fornisce il segnale televisivo agli operatori di scommesse su tutto il territorio italiano (più di 6.600 punti di gioco). In occasione della gara lanciata dal Mipaaf nel 2019 (e vinta nel 2021), Epiqa ha presentato un progetto per il rilancio dell'appeal del settore ippico, basato su un rinnovato palinsesto televisivo e sul potenziamento dei servizi di streaming e broadcasting. La programmazione annua (24 ore al giorno) gestita dalla società prevede 19.000 ore di dirette tv e la trasmissione live di circa 22.000 corse. In streaming vengono trasmessi i programmi di “Radio Snai” (web radio) e il palinsesto di “Snai Live”, un canale televisivo di sport&racing.

Snaitech – Nato nel 2015 il Gruppo Snaitech è uno dei principali operatori in Italia nel settore gioco legale. La società è attiva nel comparto Betting Retail, in quello degli apparecchi da intrattenimento e in quello dei giochi e delle scommesse on line. Nel 2020 Snaitech ha registrato ricavi per 523 milioni di Euro, realizzati attraverso i canali online e la rete di oltre 2.100 punti gioco scommesse, nonché grazie alle circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT dislocate su tutto il territorio nazionale. A metà 2018 Snaitech è entrata a far parte del gruppo Playtech PLC uno dei principali operatori a livello globale nello sviluppo di software e servizi per il settore del gaming con 6400 dipendenti e uffici in 24 Paesi.

