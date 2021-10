Unispace Acquisisce Downstream Portando L'experiential Design In Tutto Il Mondo

BOSTON, 6 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Unispace, leader globale nella strategia, progettazione e costruzione degli ambienti di lavoro, ha annunciato oggi l'acquisizione di Downstream, leader globale di experiential design. Downsteam crea avvincenti esperienze sia fisiche che digitali per aziende tecnologiche globali, rivenditori multinazionali ed importanti sedi sportive in tutto il mondo. Blitzer, Clancy & Company ha assistito Unispace nell'acquisizione di Downstream e i termini dell'accordo non sono stati resi noti.

"Il luogo di lavoro non è più solo un posto; il punto centrale ora è l'esperienza. Il team di Downstream, grazie al loro approccio innovativo, migliora la nostra capacità di fornire ai nostri clienti ambienti di lavoro più effettivi che valorizzano il loro bene più prezioso: le loro persone", ha affermato Steve Quick, Global CEO di Unispace. "In questo modo ci impegnamo ad andare oltre le parole ed agire concretamente".

I dipendenti di Downstream si uniranno al team globale di Unispace, portando la loro competenza nel branding e nella progettazione tecnica di spazi che permettono un'esperienza di intrattenimento totalmente coinvolgente ed immersiva per i loro clienti. Con sede a Portland, Oregon, e con i loro uffici globali ad Amsterdam e Melbourne, l'acquisizione di Downstream amplierà anche la presenza fisica di Unispace.

Dalla sua fondazione nel 2010, Unispace ha realizzato più di 5.500 ambienti di lavoro su una superficie di circa 5 milioni di chilometri quadrati in 26 paesi. Nonostante il tumulto causato dalla pandemia COVID-19, Unispace ha ottenuto ottimi risultati nella prima metà del 2021, spingendo così il business a livello globale.

"Conosciamo e lavoriamo con Unispace da diversi anni e siamo entusiasti di integrare i nostri team ed unire le nostre esperienze. Insieme possiamo cogliere questa opportunità per reinventare il luogo di lavoro come lo conosciamo", ha affermato Tim Canfield, CEO di Downstream "Oggi, i clienti ed i loro dipendenti desiderano ambienti di lavoro focalizzati sul marchio che incentivino l'esperienza dei loro team e li portino a collaborare e socializzare. Insieme, possiamo realizzare questo obiettivo in maniera efficace".

"La nostra strategia di crescita globale è focalizzata sul perfezionamento della nostra capacità di posizionare i clienti in modo che abbiano la possibilità di progredire e migliorare nel loro nuovo luogo di lavoro. Questa acquisizione ci consente di combinare a livello mondiale le nostre competenze di progettazione incentrate sull'esperienza del cliente con il nostro approccio integrato alla strategia, alla progettazione e alla costruzione che dà ai nostri clienti fiducia nella qualità e nella coerenza degli spazi che creiamo con loro. Inoltre, Unispace e Downstream condividono gli stessi valori: entrambe le nostre culture aziendali abbracciano intrinsecamente il cambiamento, entrambi ci impegnamo a creare innovazione, garantire diversità e inclusione (DE&I), realizzare una cittadinanza aziendale ed entrambi creiamo appassionatamente esperienze incentrate sulle persone", ha affermato Quick. "Riteniamo che questo sarà un cambiamento profondo sia per i nostri clienti che per il nostro settore".

UnispaceNel 2010, Unispace ha rivoluzionato il modello di realizzazione degli ambienti lavoro integrando un approccio congiunto che unisce la strategia, il design e la realizzazione dei loro progetti rendendoli leader del settore. Oggi, l'azienda continua a seguire il ritmo del cambiamento con un approccio end-to-end adatto a brand globali in continua evoluzione. Unispace crea a livello internazionale ambienti di lavoro basati su partnership collaborative con i clienti, utilizzando le migliori tecnologie presenti nel settore.

DownstreamCon oltre 20 anni di esperienza, Downstream è una comunità di designer, esperti di tecnologia, sviluppatori di contenuti, account manager e responsabili della produzione. Collettivamente, sono un'azienda all'avanguardia nella comunicazione del brand, che opera a livello internazionale, costruendo avvincenti esperienze incentrate sul brand per alcune delle aziende più grandi e dinamiche del mondo. Con tre hub globali a Portland, Amsterdam e Melbourne, Downstream sfrutta le ultime intuizioni ed è costantemente alla ricerca di nuove tecnologie e metodologie per creare l'impossibile.

