Univar Solutions amplierà i portafogli di prodotti per la bellezza e la cura della persona, la casa e la pulizia industriale con l'acquisizione del principale distributore turco, Kale Kimya

DOWNERS GROVE, Illinois, Stati Uniti, 23 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" o "la Società"), fornitore leader mondiale di soluzioni per gli utenti di ingredienti e prodotti chimici speciali, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo per l'acquisizione del distributore turco leader di prodotti chimici speciali Kale Kimya.

Fondata nel 1975, Kale Kimya offre le migliori capacità di laboratorio di formulazione e le migliori competenze tecniche, oltre a un ampio portafoglio di prodotti per la bellezza e la cura della persona e per la pulizia domestica e industriale, tra cui tensioattivi, attivi, emulsionanti, conservanti, filtri UV, fragranze, polimeri, balsami condizionanti, esteri ed emollienti.

"Questa acquisizione fa progredire ulteriormente la nostra strategia di crescita del settore degli ingredienti e delle specialità con un'azienda leader che si basa sui nostri punti di forza, sulla nostra presenza geografica e sul nostro portafoglio di prodotti", ha dichiarato Nick Powell, presidente di Global Ingredients & Specialties. "Sono lieto di dare presto il benvenuto a Kale Kimya nella famiglia Univar Solutions. La loro esperienza e le loro conoscenze sosterranno i nostri clienti nella regione, mentre continuiamo a capitalizzare le mutevoli tendenze dei consumatori sul mercato".

Birgen Kaleağası Özemre, CEO di Kale Kimya, ha dichiarato: "Questa acquisizione è un ottimo connubio tra due aziende che condividono una reputazione da leader di mercato, un supporto tecnico esperto, uno spirito di innovazione e una dedizione incessante a un servizio clienti eccezionale. Questo sosterrà ulteriormente la crescita delle nostre persone e dei nostri prodotti, e non vedo l'ora di diventare un'azienda unificata con Univar Solutions".

I termini della transazione non sono stati divulgati. La chiusura dell'acquisizione è soggetta a determinate approvazioni normative e dovrebbe essere completata entro il primo trimestre del 2023.

Informazioni su Kale Kimya

Con sede a Istanbul, in Turchia, Kale Kimya è un importante distributore regionale di specialità chimiche, noto leader nei mercati della bellezza e della cura della persona e della pulizia domestica e industriale. Avendo la rappresentanza esclusiva di oltre 20 produttori conosciuti in tutto il mondo, Kale Kimya offre ai suoi clienti un'ampia assistenza tecnica con laboratori applicativi completamente attrezzati e una vasta gamma di opzioni logistiche attraverso magazzini locali in Turchia e nella regione. Kale Kimya svolge un ruolo chiave nell'approvvigionamento dell'industria chimica in Turchia e in oltre 30 paesi esportatori.

Maggiori informazioni su https://www.kalekimya.com

Info su Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) è un distributore leader a livello mondiale di materie prime e specialità chimiche e ingredienti che rappresenta un portafoglio di prim'ordine dei principali produttori mondiali. Con la più grande flotta di trasporti privati e la forza vendite tecnica del settore, un know-how logistico senza pari, una profonda conoscenza del mercato e delle normative, la formulazione e lo sviluppo delle ricette e i principali strumenti digitali, l'azienda è ben posizionata per offrire soluzioni su misura e servizi a valore aggiunto a un'ampia gamma di mercati, settori e applicazioni. Nel perseguire il suo scopo di contribuire a mantenere le comunità sane, nutrite, pulite e sicure, Univar Solutions si impegna ad aiutare clienti e fornitori a innovare e a concentrarsi sulla crescita insieme.

Per maggiori informazioni visitare univarsolutions.com.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene alcune dichiarazioni relative a eventi futuri e alle nostre intenzioni, convinzioni, aspettative e previsioni per il futuro, che costituiscono "Dichiarazioni previsionali" ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933 e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche.

