Università: a Perugia 95 anni fa la prima lezione del corso di Storia del giornalismo

Il 28 aprile 1928 a Perugia, Paolo Orano iniziò il corso di Storia del giornalismo presso la 'Facoltà fascista di Scienze Politiche', istituita nell’ottobre del 1927, oggi Dipartimento di Scienze Politiche.

“E’ la prima volta, in tutto il mondo, che la storia del giornalismo entra a far parte ufficialmente dell’insegnamento universitario … E nessuna città, più di Perugia, centro di cultura, ispiratrice d’arte, immagine di eterna bellezza, era adatta a proclamarlo e dimostrarlo”. Così il giorno dopo, il 29 aprile 1928 il giornalista Alighiero Castelli, direttore del Corriere dell’Umbria, in merito alla prima lezione del corso di Storia del giornalismo diretta da Paolo Orano.

Iniziò così la tradizione della scuola di giornalismo di Perugia che, con l'istituzione nel 1992 del Centro italiano di studi superiori per la formazione e l'aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo, e con la nascita nel 2006 del Festival internazionale del giornalismo, le riconosce ancora oggi un ruolo centrale nella storia del giornalismo. L'impulso dato al giornalismo con l'istituzione dell’insegnamento universitario favorì, in ambito fascista, la nascita di numerose testate di giornali locali. La Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria, in occasione dei 95 anni della prima lezione di Storia del giornalismo presso il regio ateneo perugino, ha comunicato che è in corso di stampa una rassegna bibliografica sulle testate fasciste edite in Umbria, redatta in occasione dei cento anni della Marcia su Roma, per offrire agli storici ulteriori strumenti per la ricerca sulle vicende del ventennio fascista attraverso la stampa locale, spesso conservata in biblioteche fuori Regione.