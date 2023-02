Università, Bernini: "Lavorare su investimenti e spendere bene"

"Prima di tutto bisogna stabilizzare le cose che sono state fatte dal Pnrr quindi lavorare sugli investimenti, spendere bene e togliere tutte quelle complessità burocratiche che rischiano di rallentare il percorso di crescita che deve realizzarsi da qui al 2026". Lo afferma il ministro dell'Universita' e della Ricerca Anna Maria Bernini, oggi a Catania per l’inaugurazione del 588/o anno accademico dell'Universita'. "Altra priorità fondamentale - aggiunge- e’ che proprio ieri abbiamo impostato nel decreto legge Pnrr la valorizzazione dei ricercatori e dei dottori di ricerca, in andata dall’Italia, e di ritorno dal nostro Paese. Parliamo - osserva Bernini- quindi di incentivi per i dottori di ricerca e per i ricercatori sempre più attrattivi, sempre più in grado di trovare un sistema paese accogliente per chi va e ritorna, e per chi viene dall’estero".