Università, Crui: "al via piani rientro per esami e lauree"

La Crui "ha avviato i piani di rientro per i prossimi mesi, anche per le sessioni di esami e di laurea. Il tutto avverrà nel rispetto delle disposizioni sanitarie (distanziamento fisico, mascherine, ecc.) che condizionano ancora la capacità e la frequentazione delle aule. Le università terranno ovviamente nella massima considerazione le esigenze degli studenti ancora impossibilitati a muoversi". Lo annuncia la stessa Conferenza dei Rettori delle Università Italia spiegando che "le nuove disposizioni del Governo rendono possibili le lezioni in aula".

A questo proposito, la Crui "sente fortemente la responsabilità di riportare la didattica in presenza e di aprire alle studentesse e agli studenti aule, biblioteche e laboratori. D’altra parte, già da settembre scorso le università hanno predisposto piani flessibili che, in funzione dell’evoluzione della pandemia, permettono modalità sia in presenza che miste, in totale sicurezza".

"Pur consapevoli della situazione ancora emergenziale - conclude la Crui - i rettori ritengono centrale che questo rientro, seppure parziale e graduale, accompagni la vita nei nostri campus verso il prossimo anno accademico e una nuova normalità".