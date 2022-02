Università, premio Andric a ministro bosniaco e arcivescovo Monreale

Un premio per "l'impegno profuso nell'incontro fra le culture". Con questa motivazione, questa mattina, nel corso dell'inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Università internazionale di Gorazde (Bosnia), a Palermo, il ministro per l'Università bosniaco Biljana Begovic e l'arcivescovo di Monreale Michele Pennisi hanno ricevuto il premio internazionale Ivo Andric, Nobel bosniaco per la letteratura. A consegnare il riconoscimento, durante la cerimonia presieduta dal rettore Salvatore Messina, è stato l'assessore all'Università della Regione Siciliana Roberto Lagalla. "Abbiamo voluto creare il premio Andric - ha sottolineato Messina - perché siamo forti assertori della cultura".